الوطنية للنفط تُعلن عودة الانتاج بموانئ تصدير الخام في الشرق الليبي

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أمس الجمعة أن موانئ تصدير الخام بشرق ليبيا أعيد فتحها بعد إغلاقها في وقت سابق بسبب سوء الأحوال الجوية.

حيث جاء في بيان للمؤسسة إن صهاريج التخزين في ميناء السدرة يمكنها أن تستوعب إنتاج ثلاثة أيام، مضيفاً أنه يجري تحميل ناقلة واحدة حالياً بينما تبحر أخرى صوب الميناء.

هذا وقالت المؤسسة إن صهاريج التخزين في ميناء رأس لانوف بها سعة تخزينية لأربعة أيام أخرى وإن السعة التخزينية لصهاريج الحريقة خمسة أيام بينما تصل ناقلة للتحميل يوم السبت.

