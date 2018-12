وجه نواب معارضون بمجلس الشيوخ الإيطالي مطالبات لحكومة بلادهم بإعادة سفيرها جوزيبي بيرّوني إلى ليبيا، أو تسمية بديل له.

وبحسب وكالة أنباء أكي الإيطالية فإن وزيرة الدفاع السابقة روبيرتا بينوتي، والسيناتور بيير كازيني، طلبا مساءلة وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي، كي يوضح أمام المجلس إذا كانت الحكومة تعتزم في وقت سريع تأكيد بيرّوني سفيراً لدى ليبيا وإعادته إلى طرابلس، أو تسمية سفير جديد في ليبيا.

هذا وكانت الحكومة الإيطالية أرجعت بقاء السفير بيرّوني في روما منذ شهر أغسطس الماضي لدواع أمنية إثر احتجاجات ليبية على تصريحاته لفضائية محلية هناك حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة، رأتها بعض الأطراف الليبية تدخلاً في الشأن الداخلي.

The post نواب بمجلس الشيوخ الإيطالي يُطالبون بإعادة بيروني إلى ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا