أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان على ضرورة العمل وبشكل عاجل عى توفير الاحتياجات الضرورية لمركز الخدمات الصحية سبها.

جاء ذلك خلال لقاء كاجمان الخميس مدير إدارة الخدمات الصحية سبها عادل التُهامي رفقة مدير مكتب الشؤون الإدارية و المالية بالإدارة منصور العكروت.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهم الاحتياجات التي تفتقرها مراكز الرعاية الصحية سبها ووحدات الرعاية الصحية التابعة لها، والتي تشمل مستلزمات طبية المتمثلة في نقص شديد في الأدوية و تجهيزات فنية.‬

كما تطرق اللقاء إلى ضرورة البدء في صيانة مقر إدارة الصيدلة، والذي يشغل حاليا مكان الخدمات الصحية سبها.‬

‫

The post كاجمان يبحث الاحتياجات التي تفتقرها مراكز الرعاية الصحية بسبها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا