انطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات

تنطلق السبت بمختلف المجمعات والمراكز والوحدات الصحية في ليبيا حملة التطعيمات للمواليد من يوم واحد وحتى 15 عاما.

وأوضحت مصادر إعلامية من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أن الحملة ستنطلق من مركز الصحي وسعاية ابديري ببلدية طرابلس المركز بتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحميراء.

هذا وستستمر الحملة حتى يوم الـ15 من ديسمبر الجاري.

من جانبه دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت سابق الجميع لحضور هذه الافتتاحية، موضحًا أنها ستُنقل مباشرةً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

