استئناف الرحلات بمطار بنينا بعد توقفها بسبب الأحوال الجوية

استؤنفت الرحلات بمطار بنينا الدولي السبت، بعد توقفه بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها مدينة بنغازي خلال الأيام الماضية.

وأعلنت الإدارة في بيان لها السبت أن المطار تعرض إلى الغرق بسبب انهيار مفاجئا لأحد الأودية المحيطة به ما تسبب في تعرض المطار للسيول، ودخول المياه بشكل كبير إلى صالات الركاب وتعطيل العمل بها دون سابق إنذار، الأمر الذي أضطر إدارة مطار بنينا الدولي الأربعاء الماضي إعلان تعليق الرحلات الجوية مؤقتا.

وأضافت إدارة مطار بنينا الدولي أنه تم تصريف كافة مياه الأمطار والانجرافات وآثارها التي غطت صالات الركاب بالمطار، واستئناف معظم الرحلات الجوية بالمطار.

هذا ودعت الإدارة كافة المكاتب والأقسام والوحدات التابعة لها، وخاصة الفنية منها التواجد بكافة القوى العمومية في مقارها للبدء في أعمال الصيانة الطارئة.

