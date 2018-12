تنفيذ قرار زيادة مرتبات العسكريين

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني السبت إنها نفذت الزيادة المالية المُقررة لمرتبات العسكريين، حسب الكشوفات الواردة من وزارة الدفاع.

وأضافت الوزارة في تنويه عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه يجري العمل الآن على تحويل مُرتبات العسكريين ضمن حوالات مُرتبات القطاع العام عن شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت أنها عملت على تنفيذ مرتبات ضباط الصف المؤجل إحالتهم للتقاعد بالزيادة المُقررة لمُنتسبي الجيش الليبي وصرف علاوة التمييز للدرجات من 1 إلى 9.

يذكر أن وزارة المالية بحكومة الوفاق قد شرعت بتنفيذ قرار رفع مُرتبات مُنتسبي المؤسسة العسكرية في سبتمبر الماضي، بعد حصولها على قائمة بأسمائهم من قبل وزارة الدفاع.

