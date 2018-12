تكليف الأمن المركزي بحماية وتأمين محطات الوقود بالمنطقة الجنوبية

عقد رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميلاد الهجرسي اجتماعًا ،السبت، مع مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد محمد فتح الله، بمقر الإدارة العامة للأمن المركزي.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها الرسمية أن الاجتماع يأتي استكمالآ لسلسة الاجتماعات المكثفة مع الجهات الأمنية والعسكرية في إطار التكاثف وتوحيد الجهود والعمل بشكل جماعي للتصدي لأفة تهريب الوقود وغيرها من مقدرات البلاد والعمل على إيصال الوقود والغاز للجنوب، بحسب اللجنة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كيفية تأمين المحطات العاملة في المناطق الجنوبية أثناء فتح المحطات للمواطنين للتزود بالوقود ومنع وقوع الاختراقات الأمنية بها.

من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي أنه قام بتكليف كافة فروع الأمن المركزي في المنطقة الجنوبية بتولي حماية وتأمين كافة المحطات بالجنوب، وأضاف قائلاً:

“فيما يتعلق بمكافحة التهريب فأن كافة الفروع في المنطقة الغربية ومناطق الجبل صدرت لهم التعليمات بما فيهم فرع منفذ رأس إجدير بالضرب بكل قوة للحد من هذه الظاهرة “.

وهذا وتم إحاطة العميد فتح الله علمآ بالترتيبات الجارية مع وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة بشأن مكافحة التهريب وإيصال الوقود للجنوب، كذلك تم مناقشة الإجراءات الرادعة لكل مشرف محطة في حالة مخالفته الخطة الموضوعة لضمان وصول الوقود للمواطن دون تسربه للسوق السوداء، بحسب ما ذكرت لجنة أزمة الوقود والغاز.

