الفرقاء الليبيون: رحلات مكوكية بحثاً عن الدعم

سلط تقرير أعدته قناة العالم الإخبارية الضوء على الجولات التي يقوم بها ما وصفهم التقرير بـ “الفرقاء الليبيين” بين العواصم الأوروبية والعربية.

وأشار التقرير إلى أن هؤلاء “الفرقاء” يسعون كل وفق حساباته إلى بناء توافقات وتفاهمات جديدة، وحشد دعم القوى الدولية والإقليمية لعقد الملتقى الوطني الجامع والاستفتاء على مشروع الدستور خلال العام 2019، متطرقاً إلى لقاء جمع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر الخميس الماضي في روما برئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” بعد مرور 3 أسابيع على عقد مؤتمر باليرمو الدولي بشأن ليبيا، وبعد لقاء آخر بين المشير وسفير الولايات المتحدة في تونس “دانيال روبنستين”.

ونقل التقرير عمّا وصفه تسريبات من وسائل إعلام إيطالية أن لقاء المشير خليفة حفتر و”كونتي” ركّز على دعم عمل المبعوث الأممي غسان سلامة لإحلال الاستقرار في البلاد، مشيراً إلى أن لقاء المشير مع مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة وإيطاليا يحمل عدة رسائل.

وأضاف التقرير أن من بين هذه الرسائل أن اللقاء يمثّل إشارة إلى بداية تحول العلاقة بين المشير خليفة حفتر وإيطاليا، من الرفض إلى الاعتراف المتبادل، بعد أن عبّر المشير سابقاً عن استهجانه من سلوك الإيطاليين وتحالفاتهم مع جهات فاعلة في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة.

ومضى التقرير بالتوضيح أن الجانب الإيطالي همّش خلال الأعوام الماضية قائد الجيش الوطني لمصلحة دعم قوى في غرب البلاد؛ سعياً منه لاحتواء النقاط الشاطئية في ليبيا ووقف الهجرة غير الشرعية من جهة، ولكون المشير خليفة حفتر يتمتع بدعم عسكري واستخباراتي من الغريم التقليدي فرنسا من جهة أخرى.

أما الموقف الأميركي السابق فلم يكن مختلفاً عن نظيره الإيطالي؛ لأن الولايات المتحدة لم تظهر أية حماسة كبيرة تجاه عملية الكرامة، واقتصر تدخلها في الشأن الليبي على دعم حكومة الوفاق سياسياً من خلال الأمم المتحدة ومؤسساتها، وعسكرياً واستخباراتياً عبر التنسيق مع هذه الحكومة لتوجيه ضربات جوية لمواقع تنظيم “داعش” الإرهابي إبّان عملية البنيان المرصوص لتحرير مدينة سرت من التنظيم عام 2016 وأخرى تستمر حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بوفد من المجلس الأعلى للدولة في مدينة الإسكندرية المصرية لمناقشة تفاصيل اتفاق لتشكيل مجلس رئاسي جديد، وهو اللقاء الذي أتى في ظل أجواء من الإيجابية سادت لقاءات المجلسين، وتم من خلاله تثبيت خيار تقليص عضوية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من 9 أعضاء إلى رئيس ونائبين، وفصل رئاسته عن رئاسة الحكومة وتوحيد المؤسسات وأهمها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

وتطرّق التقرير إلى الزيارات التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إلى الكويت والأردن وبروكسل، والأخيرة التقى فيها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ناقلاً عن مراقبين تأكيدهم أن الهدف من هذا اللقاء الذي استمر لـ35 دقيقة فقط هو إثبات أن السراج يحظى بدعم واشنطن وثقتها، بعد أن بدأت الأخيرة بالاهتمام بالملف الليبي.

ونقل التقرير التغريدة التي نشرها “بومبيو” على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وذكر فيها: “اجتماع جيد جدا مع رئيس الوزراء الليبي السراج أعدنا تأكيد دعمنا للمبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة وعمله مع الليبيين في اتجاه تنظيم الملتقى الوطني والمسار الانتخابي، هدفنا المشترك هو الوصول إلى ليبيا مستقرة وموحدة قادرة على الاضطلاع بأمن جميع الليبيين وازدهارهم الاقتصادي”.

وتطرّق التقرير إلى تنظيم مركز الحوار الإنساني بتكليف من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لقاء تشاورياً في تونس، شارك فيه شخصيات من الشرق والغرب والجنوب من مختلف التيارات السياسية، وأعضاء من مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي لحكومة الوفاق، وشخصيات محسوبة على نظام القذافي، ومنهم آخر رئيس للمؤتمر الشعبي العام محمد أبو القاسم الزوي وآخر رئيس لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية علي الدبيبة، فيما أعلنت الحركة الوطنية الشعبية الليبية المدافعة عن فكر القذافي منع مُمثلها من دخول تونس، حيث شهد اللقاء تدارس التقرير النهائي الذي تمخض عن عشرات اللقاءات مع تجمعات للمواطنين جرت داخل ليبيا.

من جانبها عقدت “ستيفاني ويليامز” نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية سلسلة لقاءات مع أعضاء بمجلس النواب ونشطاء من المجتمع المدني داخل ليبيا، فيما وجّه سيف الإسلام القذافي رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شرح من خلالها رؤيته للحل ودعا بوتين إلى دعمها.

واختتم التقرير بالإشارة إلى إمكانية توسع هذه التحركات مع اقتراب انعقاد الملتقى الوطني الجامع بحلول ربيع العام المقبل وموعد الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات أنه سيكون في النصف الثاني من ديسمبر المقبل.

