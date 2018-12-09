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الحكومة المؤقتة تتخذ جملة من القرارات بكافة القطاعات

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اتخذت الحكومة المؤقتة خلال اجتماعها الأخير برئاسة عبدالله الثني جملة من القرارات خلال اجتماعها بمقر شركة الخليج العربي في بنغازي .

وبحسب تصريح للحكومة المؤقتة على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” فإن القرارات كانت كما يلي:

في قطاع الصحة:

الموافقة على كتاب الوكيل العام المكلف بتسيير مهام وزارة الصحة على مقترح لإنشاء مركز خاص بعلاج مرضى الكبد ببلدية طبرق، بالإضافة لإنشاء مركز طب المناطق الحارة ببلدية الكفرة .

كما تم إصدار قرار بترفيع مركز المرج لعلاج مرضى السكر وإعادة  تسميته الى مستشفى المرج التخصصي لعلاج مرضى السكر و الغدد الصماء بسعة 120 سرير .

– الموافقة علي إنشاء جهاز حماية المؤسسات الصحية ويقع تحت اشراف وزارة الصحة.

قطاع التعليم:

الموافقة على كتاب السيد وزير التعليم بشأن  ترشيح د/ رحيل جمعة رحيل استاذ مشارك لتولي مهام وكيل جامعة النجم الساطع للشؤون التعليمية ،إضافة  الى الموافقة على  اعتماد و ترقية مستشفى قورينا بشحات و مركز السكر بالجبل الاخضر كمراكز تعليمية .

الأوضاع بمدينة بنغازي..

عرض الوضع العام لمدينة بنغازي خصوصاً ماقمت به الحكومة المؤقتة خلال فترة الازمة نتيجة غزارة الامطار … وإتخاذ كافة الاجراءات ذات العلاقة كلاً في مجال اختصاصة.

– الأعمال  الميدانية لحماية محطات توليد الكهرباء لمنع تسريب المياه داخلها، وتعويض التالف من الأجهزة  والمعدات نتيجة للصواعق الكهربائية .

– تقديم دراسة لكافة المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي للجنة استقرار بنغازي المُشكلة من قبل رئيس مجلس النواب لوضعها حيز التنفيذ.
– مراجعة كافة العقود الموقعة من قبل الحكومة لإعادة استقرار الخدمات بمدينة بنغازي و إلزام الجهات ذلت العلاقة لتحمل مسؤولياتها.
– اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بإزالة العوائق والمباني العشوائية في محيط مجاري المياه الطبيعية وسدود حجز النياه منها وادي القطارة.

 

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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