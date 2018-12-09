“حراك فزان” ينفذ تهديداته ويغلق حقل الشرارة النفطي

أكد مصدر من حقل الشرارة النفطي، السبت، أن محتجين من حراك “غضب فزان” أغلقوا الحقل صباح اليوم؛ لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم، وفق قوله.

وقال المصدر، في تصريح للرائد، إن المحتجين أبلغوهم أنهم يطالبون بقدر أكبر من التنمية في المنطقة الجنوبية، وبسط الأمن، ودعم قطاع الصحة، والعمل على تشغيل محطة أوباري الغازية، بالإضافة إلى حلحلة مشاكل مرتبات المعينين والمتقاعدين من أبناء المنطقة في مؤسسات الدولة.

يُذكر أن حراك “غضب فزان” هدد، في وقت سابق، بإغلاق المزيد من الحقول النفطية في حال عدم تلبية الحكومة لمطالبهم.

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