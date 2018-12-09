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السراج يبحث سبل النهوض بمستشفى طرابلس الجامعي

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع رئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الجامعي نبيل العجيلي سبل النهوض بواقع المستشفى.

وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي للسراج قدم العجيلي خلال اللقاء الذي جرى يوم السبت بمقر المجلس في العاصمة طرابلس تقريرا عن الخطوات التي تم اتخاذها لتجهيز مستشفى طرابلس الجامعي، وتوريد احتياجاته، وآليات التعامل مع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يتولى تمويل عمليات التجهيز وفقا للعقد الموقع بهذا الشأن في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وشدّد السراج على أهمية تنفيذ برنامج تدريب الطواقم الطبية والطبية المساعدة والتواصل بين مستشفى طرابلس الجامعي والمراكز الطبية المتخصصة في الدول المتطورة والتنسيق مع وزارة صحة الوفاق لتحقيق ذلك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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