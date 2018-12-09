تعليم الوفاق: هذه الفرصة الأخيرة للمعلمين

دعا منسق برنامج الاحتياجات التدريبية للمعلمين ابوبكر الهاشمي المعلمين المسكنين على جداول دراسية وكذلك المؤهلين تربوياً من المحالين علي الاحتياط العام، وكذلك الباحثين عن عمل من ذوي حملة المؤهلات الجامعية لكليات الآداب، التربية، العلوم إلى المبادرة بتسجيل أسمائهم في لبرنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم انه بدأ إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج تحديد الاحتياجات التدريبية والتي تعد الفرصة الأخيرة للمعلمين.

وطالب الهاشمي المعنيين بأن يبادروا بتسجيل أسمائهم في المنظومة الخاصة ببرنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والاستعداد لتقييم أدائهم المعرفي بداية الفصل الدراسي الثاني الموافق 24 فبراير القادم.

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