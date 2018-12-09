لا وجود لأي قوّة أمنية في رأس اجدير بخلاف الأمن المركزي

أصدرت وحدة الأمن المركزي في منفذ رأس اجدير الحدودي التابعة للإدارة العامة للأمن المركزي بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، في ساعة متأخرة من أمس الأحد تنويهاً نفت فيه الأخبار المتداولة حول وجود قوة تابعة للجنة أزمة الوقود والغاز تعمل على مكافحة تهريب الوقود إلى تونس.

وأكد التنويه الذي نشرته الوحدة على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أنّه لا وجود لأي قوة أمنية بمنطقة رأس اجدير غير الأمن المركزي التابع لوزارة االداخلية والمكلف بتأمين المنفذ الحدودي، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية هي الوحيدة الكفيلة بمحاربة كل الظواهر غير القانونية.

وأشار التنويه إلى أن وحدة الأمن المركزي المكلفة برأس اجدير تقوم بعملها وواجباتها على أكمل وجه وتتلقى تعليماتها من وزارة الداخلية عن طريق مديري الإدارات أو رئيس المنفذ.

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