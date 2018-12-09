الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي الدولي

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الاحد، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية تونس 09:10 تأخير متوقع

الافريقية اسطنبول 08:20 تأخير متوقع

الليبية اسطنبول 15:15 تأخير متوقع

ليبيا للطيران الاسكندرية 16:00

الافريقية تونس 17:00 تأخير متوقع

الليبية طرابلس 21:30

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الليبية تونس 13:30

الافريقية اسطنبول 15:40

الليبية اسطنبول 20:00

ليبيا للطيران الاسكندرية 20:00

الليبية طرابلس 20:40

الافريقية تونس 21:50

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