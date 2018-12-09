آخر الترتيبات لإنهاء أزمة الوقود والغاز بالجنوب وطرابلس

عقدت لجنة أزمة الوقود والغاز بحكومة الوفاق الوطني اجتماعاً لبحث الترتيبات الجارية بخصوص تزويد مناطق الجنوب بالوقود والغاز، و معالجة الإزدحام في طرابلس.

الإجتماع الذي كان بحضور اللجنة المشتركة لشركات التوزيع الوقود (الراحلة – ليبيا للنفط – الشرارة الدهبية – الطرق السريعة ) ورئيس لجنة أزمة الوقود والغاز، تركز على وضع كافة الترتيبات اللازمة وحصر المحطات المستهدفة لتزويدها بالوقود في كامل الجنوب والإجراءات الرادعة والضوابط لمنع تسرب الوقود عبر المحطات للسوق السوداء.

وتناول الإجتماع كافة العراقيل التي تواجه شركات التوزيع والتي تساهم في حدوث الأزمات وخاصة في العاصمة طرابلس ، حيث تعهد رئيس اللجنة بنقل هذه العراقيل الى رئيس المجلس الرئاسي لإصدار التعليمات بذلك، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بشكل جماعي للحد من ظاهرة تهريب الوقود وضبط آليات توزيع الوقود، مشدداً على أنه سيعمل رفع الظلم عنهم لضمان عدم حدوث أزمات مستقبلآ.

يذكر أن الإدارة العامة للأمن المركزي عبر فرعها بمنفذ راس اجذير احتجزت 56 مركبة آلية معدة لتهريب الوقود أمس السبت كانت عالقة بالمزارع في المنطقة الغربية بعد مباشرة تنفيد تعليمات وزارة الداخلية.

وسبق أن أعلنت قاعدة الوطية الجوية مشاركتها في دعم جهود لجنة أزمة الوقود والغاز في العمليات الجارية وتدخل مقاتلاتها ضمن العمليات الجارية لتباشر الطلعات القتالية على كامل الشريط الحدودي غدامس / راس اجذير، وذلك لمنع عمليات التهريب، ويأتي ذلك في سياق إعلان القوات الجوية استعدادها لمساندة وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة في الحد من ظاهرة تهريب الوقود في البر والبحر.

وكانت لجنة أزمة الوقود والغاز أصدرت بياناً بشان أزمة الوقود قالت فيه :” تقوم شركة البريقة لتسويق النفط وشركات التوزيع بالتنسيق مع الجمعية العربية لنقل النفط ومشتقاته بتحويل كميات يوميا تقارب المليون لتر من مستودع مصراته النفطي لمحطات الوقود مباشرة بالعاصمة طرابلس كدعم لناقلة الوقود الراسية بميناء طرابلس البحري والمحملة بأكثر من 25 مليون لتر والتي مستمرة في تزويد المحطات مباشرة بكميات تعتبر ممتازة لإنهاء الازدحام الراهن بالعاصمة”.

وأضافت ” أن وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة والإدارة العامة لأمن المنافذ والإدارة العامة للأمن المركزي والقوات الجوية تقوم بجهود أصبحت واضحة للعيان نسبيآ والتي بكل تأكيد ستصلنا إلى انتهاء نقص الوقود في المنطقة الغربية ومناطق الجبل”.

وقالت اللجنة أن أزمة الوقود ستنتهي خلال الـ 72 ساعة القادمة داعية المواطنين للتحلي بروح المسؤولية وعدم الهلع .

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