“الأمن العام” يبحث دعم الرئاسي

استعرض رئيس جهاز الأمن العام، في اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، أمس السبت، خطط العمل المُستقبلية للجهاز.

وجاء الاجتماع عقب زيارة تفقدية أجراها رئيس المجلس الرئاسي إلى مقر الجهاز في طرابلس، للاطمئنان على سير عمل المكاتب والأقسام التابعة له.

وتناول الاجتماع تقديم دورات تدريبية مُتخصصة لضباط وضباط الصف، داخل البلاد وخارجها لتطوير قدراتهم، بحسب ما نشره مكتب العلاقات والإعلام بالجهاز.

بدوره، أكد السراج استعداده لتوفير الدعم اللازم لتحسين أداء أفراد جهاز الأمن العام، وتقديم المُساعدات المُمكنة في أقرب وقت مُمكن.

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