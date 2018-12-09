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العقاب: الاجتماع الوطني بطبرقة كان ناجحاً

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف النائب الثاني لرئيس المجلس الرئاسي فوزي العقاب الاجتماع الوطني الليبي الذي عقد في طبرقة التونسية بالناجح.

وأشار العقاب إلى إن الاجتماع عبّر عن رغبة وجاهزية كافة الأطراف والخصوم للجلوس على طاولة الحوار للخروج باتفاق يعتمد على رؤية مستقبلية للبلاد، ويتجاوز خلافات الماضي، يبنى على عدم احتكار أي طرف لمستقبل البلاد.

وكان مركز الحوار الإنساني قد نظم اجتماعاً بين السادس والثامن من ديسمبر الجاري، لدعم جهود المسار التشاوري للملتقى الوطني ومناقشة التقرير الختامي لمركز الحوار الذي سلمه للبعثة الأممية للدعم في ليبيا التي ترعى بدورها الملتقى الوطني المزمع عقد بداية العام المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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