العقاب: الاجتماع الوطني بطبرقة كان ناجحاً

وصف النائب الثاني لرئيس المجلس الرئاسي فوزي العقاب الاجتماع الوطني الليبي الذي عقد في طبرقة التونسية بالناجح.

وأشار العقاب إلى إن الاجتماع عبّر عن رغبة وجاهزية كافة الأطراف والخصوم للجلوس على طاولة الحوار للخروج باتفاق يعتمد على رؤية مستقبلية للبلاد، ويتجاوز خلافات الماضي، يبنى على عدم احتكار أي طرف لمستقبل البلاد.

وكان مركز الحوار الإنساني قد نظم اجتماعاً بين السادس والثامن من ديسمبر الجاري، لدعم جهود المسار التشاوري للملتقى الوطني ومناقشة التقرير الختامي لمركز الحوار الذي سلمه للبعثة الأممية للدعم في ليبيا التي ترعى بدورها الملتقى الوطني المزمع عقد بداية العام المقبل.

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