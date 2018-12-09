الوطنية للنفط: 32 مليون دولار يوميًّا خسائر إغلاق حقل الشرارة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، إن استمرار إغلاق حقل الشرارة يكلف الاقتصاد خسائر تبلغ 32,5 مليون دولار يوميًّا.

وأوضحت المؤسسة، على موقعها الرسمي، السبت، أنّ توقف الحقل سيسبب خسائر يومية في الإنتاج تقدّر بنحو 315 ألف برميل في حقل الشرارة النفطي، و73 ألف برميل في حقل الفيل؛ لاعتماده على إمدادات الكهرباء من حقل الشرارة، بالإضافة إلى أن الإغلاق سيضرّ بإمداد مصفاة الزاوية بالنفط.

واستنكرت المؤسسة ما قام به حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة من “تسهيل تنظيم احتجاج داخل الحقل”، وتهديد الحرس للعاملين فيه لوقف الإنتاج بصفة كليّة.

وقالت المؤسسة إن أي إغلاق قسري من شأنه أن يسبب مشاكل لوجستية طويلة المدى قد تؤدّي إلى تأخير إعادة فتح الحقل، وإيقاف عدد من المشاريع النفطية ومشاريع التنمية المستدامة بالمنطقة.

يُذكر أن حقل الشرارة النفطي أُغلق، السبت، على يد ما يعرف بحراك “غضب فزان”؛ استنكارا لما وصفوه بعدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

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