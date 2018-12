«الوطنية للنفط» تُدين التهديد بإغلاق حقل الشرارة.. وتحذّر من عواقب وقف الإنتاج

المتوسط:

أدانت المؤسسة الوطنية للنفط، تصّرفات حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة النفطي، إثر قيامهم صباح اليوم الموافق 8 ديسمبر 2018 بتسهيل تنظيم احتجاج داخل الحقل، و تهديد الحرس للعاملين لوقف الإنتاج بصفة كليّة.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية المشغلة للحقل من العواقب الوخيمة لعمليات الإغلاق على كلّ من المنطقة الجنوبية والاقتصاد الليبي بصفة عامّة، حيث أن أي عمليّة إغلاق قسري من شأنها أن تتسبب في العديد من المشاكل اللوجستية طويلة المدى التي قد تؤدّي إلى تأخير إعادة فتح الحقل، وهو ما سيتسبب بدوره في إيقاف عدد من المشاريع النفطية ومشاريع التنمية المستدامة بالمنطقة- بما في ذلك مشروع إعادة توطين مصفاة الجنوب الهادف إلى حلّ أزمة إمدادات الوقود- ، وتعطيل المساعي الرامية إلى خلق فرص عمل جديدة بالمنطقة.

وأشارت الوطنية للنفط، إلى أن إغلاق حقل الشرارة سيتسبب في خسائر يومية في الانتاج تقدّر بحوالي 315,000 برميل في حقل الشرارة النفطي، و 73,000 برميل في حقل الفيل، وذلك بسبب اعتماده بشكل أساسي على إمدادات الكهرباء من حقل الشرارة، إذ سيؤثر الإغلاق على عمليات إمداد مصفاة الزاوية بالنفط؛ ممّا سيكبّد الاقتصاد الليبي خسائر إجمالية بقيمة 32,5 مليون دولار أمريكي يوميا.

تجدر الإشارة إلى أنّ الانتاج لم يتوقف في حقلي الشرارة والفيل و ما زال مستمرا حتى الآن.

