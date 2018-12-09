تعليم الوفاق يبحث مع السفير الأمريكي زيادة عدد الطلبة الليبيين في أمريكا

طرابلس-العنوان

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، مع السفير الأمريكي بيتر بودي، خطط الوزارة للزيادة بشكل كبير في عدد الطلاب الليبيين المؤهلين للحصول على شهادات في الجامعات الأمريكية.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر صفحتها على “فيسبوك” “أن القائم بالأعمال الأمريكي، السفير بيتر بودي، قام بمقابلة وزير التربية والتعليم الليبي، يوم الجمعة الماضي لمناقشة الجهود الأخيرة التي تبذلها الوزارة لتطوير فرص التعليم لجميع الليبيين”.

وتركز النقاش على الدعم المحتمل من السفارة الأمريكية للمساعدة في تحسين جودة تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية في جميع أنحاء البلاد.

وأكد السفير على التزامهم بتعزيز مستقبل أكثر إشراقا لجميع الليبيين، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في التعليم كي يجلب الازدهار والاستقرار للبلاد.

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