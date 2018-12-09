الصّحة المؤقّتة تتفقّد سيّر العمل بالمستشفى القروي بومريم

بومريم 09 ديسمبر 2018 (وال)- قام مدير إدارة المناطق الصحية بوزارة الصحة المؤقّتة إسماعيل العيضة، بجولة تفقدية لمستشفى القروي بومريم غربي بلدلية الأبيار .

هذا وتأتي جولة مدير إدارة المناطق الصحية بناءً على تعليمات معالي وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور “سعد عقوب”، حيث تفقّد سير العمل والمشكلات الصحية التي تواجه المستشفى وسُبل حلّها .

وقال”إسماعيل العيضة” – لوكالة الأنباء الليبية – إن زيارته تخللت عقد عدة لقاءات مع عدد من رؤساء الأقسام بالمستشفى، للبحث في آلية تطوير جودة الأداء ،وفقاً لاستراتيجية وزارة الصّحة بالحكومة الموقّتة خلال العام 2018 .

وأوضح “إسماعيل العيضة” أن مستشفى بومريم القروي، من المستشفيات المستحدثة التي تم ترفيعها من قبل مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة ،في شهر أغسطس من العام الحالي، مع منحه الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة .

وأضاف “إسماعيل العيضة” أنه ناقش خلال زيارته آلية حل المشاكل الصحية العالقة، والمتمثلة في تركيب الأجهزة والمعدات الطبية، إلى جانب توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة، من الأطباء ونقص في الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، وآلية توفيرها من قبل جهاز الإمداد الطبي.

وأشار “إسماعيل العيضة” إلى أنه تم الاتفاق على وضع آلية، تضمن تذليل كافة الصعاب ؛لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية والإسعافية، وتقريب وتوطين الخدمة للمواطن ومساعدتها على أداء دورها، إلى جانب تحديد حجم المشاكل التي سيتم بها إعداد تقارير شاملة لوكيل عام وزارة الصحة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ما يؤدي إلى انتظام حسن سير العمل بالمستشفى . (وال- بومريم) ر ت

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