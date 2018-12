«صنع الله»: الوطنية للنفط ستلاحق الأطراف المشاركة في تهديدهم بوقف إنتاج حقل الشرارة

المتوسط:

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس، مصطفى صنع الله، إن المؤسسة تتفهّم تماما المعاناة التي يعيشها أهالي الجنوب، وهو ما دفعها إلى تركيز مشاريعها النفطية ومشاريع التنمية المستدامة في المنطقة الجنوبية.

وأدان صنع الله، بشدة هذا العمل غير القانوني، إذ حذر كل الأطراف المسؤولة من العواقب الوخيمة لتصرّفاتها.

وثمن صنع الله، شجاعة كلّ عاملي القطاع الذين رفضوا وقف الإنتاج، على الرغم من كلّ التهديدات.

وأضاف صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط ستقوم بملاحقة كل الأطراف المشاركة في هذا الفعل المشين، وذلك وفقا لأحكام القانون الليبي، لأن إغلاق المنشآت النفطية سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، وسيقلّل من الفرص الاقتصادية المحلية، ويضرّ بمصالح كافّة افراد الشعب الليبي.

وعبر صنع الله، عن قلقه الشديد إزاء تصرّفات حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة النفطي، وكلّ المجموعات والأشخاص الذين يقومون باستغلال معاناة أهالي الجنوب لتحقيق مطالب شخصية، مدينا بشدّة هذه التصرّفات ومطالبا القيادة العليا لحرس المنشآت النفطية باتخاذ إجراءات عاجلة ضدّ كلّ الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال المشينة، بما في ذلك آمر الكتيبة 30 مشاة خفيف، العقيد علي محمد صالح الحسيني، بسبب تقصيره في أداء واجبه، ومساهمته في مزيد تعميق الأزمة.

