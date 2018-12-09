بعد بقائهم 12 يوم في البحر.. إنقاذ 10 مهاجرين قبالة شواطئ مصراتة

ليبيا – أكد مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية على أن جهاز الشرطة والهلال الأحمر تمكن من إنقاذ 10 مهاجرين أفارقة كانوا على متن قارب خشبي من بينهم مصري وجزائري.

مكتب الإعلام و الثقافة البحرية أوضح أن ذلك جاء بعد اكتشاف القارب الذي بقي لمدة 12 يوماً داخل البحر نتيجة سقوط المحرك في مياه البحر.

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وأشار إلى أن القارب بدأ رحلته وعلى متنه 22 مهاجر من مدينة صبراتة لتحمله بعد ذلك الأمواج إلى شاطئ مصيف الشروق في منطقة الجزيرة بمدينة مصراتة. كما قدم الهلال الأحمر بدوره العلاج اللازم لهم في عين المكان قبل التحقيق معهم من قبل شرطة مصراتة هذا وتم تسليم القارب الخشبي إلى حرس السواحل القطاع الأوسط نقطة مصراتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية