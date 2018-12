«منفذ رأس اجدير» ينفي وجود قوة تقوم بتهريب الوقود لتونس

المتوسط:

أصدرت وحدة الأمن المركزي في منفذ رأس اجدير الحدودي التابعة للإدارة العامة للأمن المركزي بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، تنويهًا نفت فيه الأخبار المتداولة حول وجود قوة تابعة للجنة أزمة الوقود والغاز تعمل على مكافحة تهريب الوقود إلى تونس.

وأشار التنويه، إلى أنّه لا وجود لأي قوة أمنية بمنطقة رأس اجدير غير الأمن المركزي التابع لوزارة االداخلية والمكلف بتأمين المنفذ الحدودي، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية هي الوحيدة الكفيلة بمحاربة كل الظواهر غير القانونية.

ولفت التنويه إلى أن وحدة الأمن المركزي المكلفة برأس اجدير تقوم بعملها وواجباتها على أكمل وجه وتتلقى تعليماتها من وزارة الداخلية عن طريق مديري الإدارات أو رئيس المنفذ.

