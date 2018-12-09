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إنقاذ 22 مهاجراً قبالة شواطئ مصراتة

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنقذت عناصر الشرطة في مدينة مصراتة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر قارباً خشبياً يحمل مهاجرين غير قانونيين تقاذفته الأمواج بعد مسيرة اثني عشر يوماً من إبحاره منطلقاً من شواطيء مدينة صبراتة.

وأضاع القارب الذي كان على متنه اثنين وعشرين مهاجراً غير قانوني، اتجاهه نتيجة سقوط المحرك في المياه، إلى أن حملته الأمواج إلى شاطئ مصيف الشروق بمنطقة الجزيرة في مدينة مصراتة.

وحسب ما ذكرته صفحة القوات البحرية فإن اثنين من المهاجرين فارقوا الحياة.

تم إبلاغ النيابة العامة مصراتة وقامت عناصر الهلال الأحمر بعلاج المرضى من المهاجرين في المكان عينه، بينما جرى تسليم القارب إلى حرس السواحل القطاع الأوسط نقطة مصراتة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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