الارصاد: فرصة لسقوط امطار متوسطة إلى جيدة على هذه المناطق

توقع خبراء الطقس والارصاد في نشرة صادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية حول الحالة الجوية اليوم أن تتأثر مناطق الشمال الغربى والجنوب بإمتداد لمرتفع جوي يعمل على استقرار العوامل الجوية

وأضافت النشرة أنه من المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الشرقي بمنخفض جوى يعمل على تكاثر للسحب اليوم وفرصة سقوط امطار متوسطة الى جيدة على بعض المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما تؤدى الى جريان بعض الاودية المحلية وتجمع المياه فى الاماكن المنخفضة.

وأضافت أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق ليبيا مابين ( 17 – 21 ) مْ ولاتتجاوز( 15 ) مْ على المرتفعات الجبلية ومن المتوقع ظهور الضباب أحيانا على مرتفعات الجبل الاخضر.

تحذير بحري

وحذرت الارصاد الجوية من رياح غربية قوية على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق سرعتها ما بين (25-35)عقدة وتكون شمالية غربية إلى غربية يوم الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراته تصل سرعتها الى (25)عقدة.