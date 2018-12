14 ديسمبر.. اجتماع دول جوار ليبيا بالنيجر

المتوسط:

تنظم دول جوار جنوب ليبيا، اجتماعًا على مستوى وزارتي الخارجية والدفاع بمشاركة بعض الأجهزة الأمنية في مدينة نيامي بالنيجر في الرابع عشر من ديسمبر الجاري.

وتشارك في الاجتماع دول ليبيا والسودان والنيجر وتشاد، إذ سيبحث هذا الاجتماع مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة الساحل، استنادًا إلى القانون المشترك الذي وقعته الدول بعد اجتماعها في الخرطوم في مايو الماضي، حول الحدود بينها ومسألة تأمينها.

جدير بالذكر أن الاجتماع سيركز أيضا على كيفية إيجاد حلول سياسية للأزمة الليبية.

