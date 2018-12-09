البدء في المرحلة الثانية والفرصة الأخيرة لتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عن البدء في إطلاق المرحلة الثانية والفرصة الأخيرة لبرنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين.

وأوضح منسق برنامج الاحتياجات التدريبية للمعلمين أبو بكر الهاشمي أن عملية التسجيل إلزامية لجميع المعلمين والمعلمات المسجلين على جداول دراسية داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك المؤهلين تربوياً من المحالين على الاحتياط العام، بالإضافة إلى الباحثين عن عمل من ذوي حملة المؤهلات الجامعية لكليات (الآداب- التربية – العلوم).

وطالب الهاشمي كل المعنيين بأن يبادروا بتسجيل أسمائهم في المنظومة الخاصة ببرنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين عبر موقع الوزارة الرسمي والاستعداد لتقييم أدائهم المعرفي بداية الفصل الدراسي الثاني الموافق الــ24 من فبراير القادم.

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