مدير «الأمن المركزي» يناقش الوضع الأمني بالمنطقة الجنوبية

أكد عميد محمد فتح الله على ضرورة تفعيل الأمن والمجاهرة به، والحفاظ عليه داخل المنطقة الجنوبية, ورفع أقصي درجات الاستعداد، وأخذ الحيطة والحذر بين جميع منتسبي الإدارة بالمنطقة الجنوبية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير الإدارة العامة للأمن المركزي مع ضباط الإدارة بالمنطقة الجنوبية صباح يوم أمس السبت، بمقر الإدارة بطرابلس.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة سبل دعم فروع الإدارة بالمنطقة الجنوبية لأداء المهام الموكلة لها على أكمل وجه, ومناقشة العراقيل والصعوبات التي تُواجه عمل هذه الفروع وكيفية تقديم الدعم لها, لإنجاح سير العمل بها.

وشدد العميد فتح الله، على ضرورة الضبط والربط والالتزام بالزى الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة, والمحافظة على الأهداف والمرافق الحيوية بالمنطقة باعتبارها من مهام الإدارة المكلفة بها, وعدم التدخل في شؤون عمل هذه المرافق, بل يقتصر عمل الأعضاء الإدارة بالحماية والحراسة لهذه المرافق.

