«البريقة للنفط» تُحذر من شائعات نقص الوقود

حذرت شركة البريقة لتسويق النفط، المواطنين من عدم الانجرار وراء الشائعات التي مفادها نقص الوقود، والتي مردها فقط إنجرار المواطن البسيط خلف هذه الشائعات ليصطف لساعات طويلة بطوابير لا داعي لها ودونما أي مبرر، حيث أن حركة النواقل البحرية تسير بشكل اعتيادي وفق الجداول الزمنية المعدة مسبقاً بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لدخول النواقل النفطية إلى جميع الموانئ البحرية والتي تغطي كل المناطق بالبلاد.

ويشهد رصيف ميناء طرابلس البحري، رسو الناقلة ريزبون صباح اليوم السبت 8 ديسمبر 2018 للبدء في عمليات تزويد شركات التوزيع ومباشرة للمحطات.

يذكر أن الناقلة ريزبون، تعذر رسوها يوم أمس الجمعة الموافق07ديسمبر2018 بعد وصولها لمنطقة المخطاف، بسبب سوء الأحوال الجوية.

