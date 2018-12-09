بوخمادة يكلّف قوّة جديدة للتّمركز من طرابلس إلى صرمان

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر آمر القوات الخاصة اللواء “ونيس بوخماده” قراراً بتكليف عميد “علي سالم خماج” بإمرة الكتيبة (23) صاعقة، وتجميع القوّة ، وإعادة تمركزها من مدينة طرابلس إلى مدينة صرمان.

يُذكر أنّ الكتيبة (23) صاعقة المتمركزة بطرابلس، تمّ حلّها في شهر يناير 2018م بتعليمات من القيادة العامة ،وضمّها إلى الكتيبة (22) صاعقة بكامل أفرادها وعتادها .

عميد “علي سالم خماج ” من مدينة الزّاوية وأحد ضباط القوّات الخاصّة وأحد معلمي كلية القيادة، والأركان سابقاً؛ وقد كان آمرًا للواء (9/9/99) إبان فترة النّظام السّابق، وتمّ اعتقاله بعد ثورة (17) فبراير وتم ّالإفراج عنه في شهر أغسطس 2017م بعد أكثر من ستّ سنوات، داخل معتقلات المليشيات بمدينة مصراتة.

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