وقفة احتجاجية لموظفي جامعة طرابلس داخل الحرم الجامعي

قال الناطق باسم نقابة موظفي جامعة طرابلس وسام السراج، الأحد، إن النقابة قررت البدء بتنظيم وقفات احتجاجية داخل مبنى الجامعة بدءا من اليوم للمطالبة بحقوق الموظفين.

وأوضح السراج، في تصريح للرائد، أن الموظفين “مستاؤون من تجاهل المجلس الرئاسي لمطالبهم”، مؤكدا أن وزير التعليم أبدى، في اجتماعه معهم، تفهمه لمطالبهم، ووعد بمراسلة الرئاسي لتحقيقها.

وذكر السراج أن الموظفين حرصوا على عدم عرقلة الدراسة في الكليات من خلال تسهيل كافة متطلبات الطلبة وهيئة التدريس، نافيًا وجود أي نية لإيقاف الدراسة.

وأشار السراج إلى أن اعتصام الموظفين الجزئي سيتحول إلى كلي إذا استمر الرئاسي في تجاهل مطالبهم المتمثلة في تسوية أوضاعهم الوظيفية ومنحهم تأمينا صحيا، مرجّحًا أن يتوقف العمل كليًّا في الجامعة إذا تحول الاعتصام إلى كلي، وهو ما تحاول النقابة تجنبه، وفق قوله.

يشار إلى أن موظفي الجامعات الليبية أعلنوا منذ عدة أسابيع دخولهم في اعتصام، مطالبين بتسوية أوضاعهم الوظيفية.

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