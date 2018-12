آمر القوات الخاصة يُكلف قوة جديدة للتمركز من طرابلس إلى صرمان

المتوسط:

قام آمر القوات الخاصة اللواء، ونيس بوخماده، بإصدار قرار بتكليف العميد علي سالم خماج بإمرة الكتيبة (23) صاعقة، وتجميع القوّة، وإعادة تمركزها من مدينة طرابلس إلى مدينة صرمان.

يُذكر أنّ الكتيبة (23) صاعقة المتمركزة بطرابلس، تمّ حلّها في شهر يناير 2018م بتعليمات من القيادة العامة، وضمّها إلى الكتيبة (22) صاعقة بكامل أفرادها وعتادها.

يُشار إلى أن العميد علي سالم خماج، من مدينة الزّاوية وأحد ضباط القوّات الخاصّة وأحد معلمي كلية القيادة، والأركان سابقاً.

