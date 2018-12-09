حراك “غضب فزان” يعلن إيقاف تدفق النفط والغاز من الجنوب

أعلن حراك “غضب فزان”، عن إيقاف تدفق النفط والغاز من منطقة فزان جنوب ليبيا، إلى أن يتم البدء في تنفيذ مطالبهم العشرة، على حد قولهم.

وحذر الحراك في بيان مصور له اليوم السبت، من تصعيد الحراك في حالة عدم البدء في تنفيذ المطالب، معربا عن اعتذاره للشعب الليبي عن هذه الخطوة التصعيدية.

وقال الحراك، إن إيقاف تدفق النفط والغاز من فزان جاء نظرا لتدهور الحالة الأمنية وكثرة حوادث الخطف في الطرقات وانتشار عصابات المرتزقة القادمة من خارج الحدود وتنامي الإرهاب بالمنطقة، وبعد أن لاحظوا أن الحكومة تهتم بالنفط والغاز أكثر من المواطن في فزان، وفق ما ذكر البيان.

وأضاف البيان، إلى عدم وجود المستشفيات ذات الإمكانات لإيواء المرضى في فزان، وانهيار الحالة الاقتصادية للمواطن، وعدم توافر المحروقات اليومية التي وصل اللتر الواحد منها في السوق السوداء أحيانًا إلى خمسة دينارات للتر، وعدم توافر الغاز الذي تصل أسطوانته في بعض القرى إلى 120 دينارًا، وانقطاع الكهرباء لأيام، وعدم توافر السيولة النقدية إلا في المناسبات.

وأكد البيان، أن المنطقة الجنوبية تنعدم فيها التنمية المكانية، موضحًا أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت بعد عدة محاولات باءت بالفشل لإقناع الحكومات لتحسين حال المواطن في فزان، مضيفا: أنه “بناء على أننا كليبيين يحق لنا أن نتمتع بثرواتنا والأمن والأمان”.

وتتضمن المطالب العشرة لحراك غضب فزان، بحسب ما نشر في بيان سابق، دعم المؤسسة العسكرية والأمنية بما يلزم لتأمين مقدرات الشعب الليبي وحماية الحدود وحماية الجنوب وبسط الأمن فيه، واستئناف العمل على تشغيل محطة أوباري الغازية، وجلب توربينات لمحطات التوليد بمنطقتي أم الجداول وسمنو.

ودعم القطاع الصحي بما يلزم من تعاقد مع أطباء وأطقم طبية وطبية مساعدة وصيانة المرافق الصحية ومستشفيات الجنوب وجلب الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيلها وتوفير الأدوية والعقاقير الطبية وخاصة للأمراض المزمنة، وتشغيل كافة مطارات الجنوب.

كما طالب المحتجون بتوفير السيولة النقدية لمصارف قرى ومدن الجنوب وتشغيل مصرف ليبيا المركزي، وتنفيد مشروع مصفاة الجنوب، وتحقيق التنمية المكانية، وتوفير فرص عمل لأبناء الجنوب في القطاع النفطي بشكل خاص وباقي القطاعات بشكل عام وتمكين الراغبين بالالتحاق في المعاهد النفطية أسوة بباقي المناطق وإنشاء معاهد للنفط في الجنوب.

وطالبوا بإعادة إعمار المناطق المتضررة بالجنوب الليبي واعتبار أن مدينة أوباري مدينه منكوبة كما جاء في بيان مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية المؤقتة وإعادة أعمارها أسوة بمدينتي بنغازي وككلة، والعمل على حلحلة مشاكل مرتبات أبناء فزان المتعينين والمتعاقدين في كافه القطاعات بالدولة.

وقد أغلق عدد من حراك “غضب فزان” اليوم السبت، حقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 320 ألف برميل يوميا من النفط الخام، وأوقفوا العمل داخله بشكل كامل، إلى حين تنفيذ مطالبهم.

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