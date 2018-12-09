عميد الشويرف: عملنا خمسة أشهر لتوفير الوقود للجنوب

قال عميد بلدية الشويرف علي القذافي، الأحد، إن البلدية عملت طوال الأشهر الخمسة السابقة على حل أزمة الوقود بالجنوب عن طريق توفيره لسكان الجنوب في البلدية.

وأشار القذافي، في تصريح للرائد، إلى أن البلدية شكلت لجنة أزمة تمكّن من توفير الوقود بجهود ذاتية للمواطنين من كل مدن الجنوب، وبيعه لهم بسعره الرسمي (150 درهما للتر)، في الوقت الذي يصل سعره في السوق الموازية إلى 4 دنانير، مشيرا إلى أن آخر محطة لتزويد المسافرين إلى الجنوب بالوقود تبعد عن براك الشاطئ 170 كيلومترا.

وفي سياق متصل، قال القذافي، إن بلدية الشويرف تعمل على حل مختنق الصرف الصحي من خلال تدشين خط جديد سيفتتح قريبًا.

وكانت لجنة أزمة الوقود والغاز بدأت، السبت، بإمداد المنطقة الجنوبية بالوقود عبر خط مصراتة فالجفرة فسبها.

يشار إلى أن منطقة الجنوب تشهد نقصا حادا في الوقود بنوعيه، وغاز الطهي، منذ عدة سنوات؛ بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

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