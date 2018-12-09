زيدان يدعو إلى تجاوز الماضي والتركيز على المشتركات

أجرت صحيفة الأهرام الأسبوعية الناطقة باللغة الإنجليزية حوارا مع رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان قدم من خلاله رؤاه بشأن حاضر ليبيا ومستقبلها.

ووصفت المقدمة التي كتبها من أجرى الحوار زيدان بالسياسي المثير للجدل أكثر من غيره بعد أن ترأس أول حكومة وحدة وطنية شاملة لجميع الاتجاهات السياسية والقبلية والطبقات العرقية في المجتمع ليحاول بذلك تقديم مسار ثالث يجمع بين المسارين المتناقضين الإسلامي والعلماني.

وبينت المقدمة أن البعض يرى في هذا المسار حلا للأزمة الليبية الموجودة اليوم فيما يرى الآخر أنه غير مجد في ظل سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة من الخارج على المشهد.

وتمحور أول الأسئلة التي وجهها المحاور لزيدان حول تقييم تجربة الأخير كرئيس حكومة أسبق لليبيا حيث أشار زيدان إلى أن عمل حكومته كان ملموسا رغم الاضطرابات التي واجهتها والخلافات والاحتكاكات المحيطة بها وتباين مواقف من وضعت الحكومة الثقة فيهم مقرا في الوقت ذاته بوجود أخطاء ونقاط قصور وهو أمر طبيعي من وجهة نظره.

وأضاف أن الأمر الأكثر أهمية في حال أراد الجميع إعادة ليبيا إلى سابق عهدها والنهوض بها من تحت الركام وإعادة بنائها هو عدم تقصي الأخطاء والتركيز والعمل على تطوير القواسم المشتركة والنقاط الإيجابية والتخلص من التشعب المؤسساتي والحرب والدمار المحيطة بالبلاد من جميع الجهات.

وأكد زيدان أن لديه رؤيته بشأن مستقبل ليبيا الخالية من أيّ تنبؤات، والمعتمدة على الإسلوب العلمي ليصبح من يفهمونها ويطبقونها لاعبين أساسيين في المستقبل مبينا بأن تأمين البلاد وحمايتها من العبث والفوضى المحيطة بها تتطلب وضع الماضي خلف الظهر والتركيز على المشتركات الكثيرة.

وفي معرض رده على سؤال بشأن وقوع ليبيا ضحية للتنظيمات الإرهابية تطرق زيدان إلى مسألة وجود الجماعات المسلحة في ليبيا، الدولية منها مثل تنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين، والمحلية التي تحركها 3 عوامل خارجية وأيديولوجية متشددة وأخرى ترتبط بطموحات قادة هذه الجماعات المصممين على التأثير على المشهد الداخلي وإعاقة أيّ محاولة لبناء مؤسسة أمنية وعسكرية نظامية لأنّ هذا البناء يمثل تهديدا لبقاء جماعاتهم والأرباح المالية المتأتية من هذا البقاء.

ومضى زيدان في التوضيح بالقول إنَّ الحل لتأمين ليبيا والمنطقة بأكملها يكمن في نهاية وجود هذه الجماعات وسحب السلاح المنتشر في شوارع المدن مبينا بأن حكومته لم تستسلم في حينها لهذه الجماعات وحاربتها وسعت جاهدة لإنهاء وجودها.

وفيما يخص الخطر الذي يمثله وجود الإرهابيين في الأراضي الليبية على ليبيا والمنطقة بأجمعها تطرق زيدان إلى التحذيرات المتكررة التي أطلقها إبان توليه منصبه بشأن أهمية وجود تنسيق وتعاون بين دول الإقليم المحيطة بالبلاد والدول المعنية في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لأن هذا الخطر سيطال الجميع إذا لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة لإنهائه.

وبشأن رؤيته عن استعداد الشعب الليبي لقبول فكرة وجود حركة وحدة وطنية تمضي باتجاه تحقيق دولة مستقرة نبه زيدان إلى الحاجة لتطبيق مشروع مدني وطني لإنهاء حالة الفوضى في البلاد والنهوض بها وإعادة بنائها بعد أن أجهضت الجماعات المسلحة كل محاولات توحيد الناس مبينا بأن المطلوب الآن في ظل هذه المرحلة الصعبة هو نموذج حكم علماني لإنهاء وجود الفوضى والطغيان والفساد وتحقيق نظام مؤسساتي محكوم بالقانون.

وبخصوص وصف الليبيين لواقعهم الحالي بالكئيب قال زيدان إنَّ ما تمر به البلاد الآن من ظروف صعبة أمر طبيعي لأي أمة تحاول النهوض من واقعها السيء الذي نتج عن تراكمات لعديد المشاكل التي لم يتم حلها بالشكل الصحيح مشيرا إلى أن بذرة الوعي الموجودة في ليبيا الآن تحتاج إلى من يرويها ويعتني بها لنقل البلاد من المرحلة المؤقتة إلى الدائمة التي تكون فيها دولة مدنية عصرية مبنية على أسس المواطنة والحقوق المتساوية والعدالة الاجتماعية لتكون هذه الدولة مؤثرة وفاعلة في محيطها العربي والأفريقي والمتوسطي.

وعن الدور المطلوب من الدول الإقليمية للعبه في ليبيا بيّن زيدان بأن السياق الطبيعي للبلاد يجب أن يتم تطويره لتعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار والروابط الاجتماعية والسياسية مع العمل على معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

واشترط زيدان للوصول إلى هذه الغايات قيام ليبيا بشكل أساسي بحماية سيادتها وهويتها الوطنية ومصالح أمنها العليا مع التنسيق بشكل وثيق مع الدول الإقليمية الأخرى والأخذ بعين الاعتبار مصالح هذه الدول لتشكيل تحالفات قوية معها ليكون كل ذلك بمثابة صمام أمان لأمن ليبيا.

ودعا زيدان دول جوار ليبيا إلى عدم البقاء بمعزل عن الوضع في الأخيرة مع أهمية تكثيف التعاون معها على الصعيدين الأمني والعسكري لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال المساهمة في تدريب وتأهيل قوات الأمن الليبية للتعامل مع العنف وإيجاد الوسائل اللازمة للقضاء على الإرهابيين والتنسيق مع الليبيين بشكل مكثف على صعيد التعاون الاستخباري.

وخلال إجابته عن سؤال بشأن بلوغ الليبيين مرحلة اليأس من الوصول إلى حل لأزمتهم شدد زيدان على كون الأزمة في ليبيا سياسية أكثر من كونها اقتصادية أو اجتماعية وتتمحور حول النزاعات بين الفصائل السياسية وهو ما ألقى بظلاله على كافة مجالات الحياة في البلاد مبينا بأن معالجة هذه النزاعات سيقود بالمحصلة إلى حل كافة الأزمات الأخرى شريطة توحيد هذه الفصائل لجهودها وطاقاتها من أجل حماية ليبيا من التقسيم والشقاق وتأسيس حكومة مستقرة وديموقراطية على أساس السلام بالاستناد إلى دستور مقبول من الجميع.

وردا على سؤال بشأن بيان شكل الدستور المقبول من الليبيين أوضح زيدان أن هذا الدستور ليكون فاعلا يجب أن يحترم الجميع من خلال ضمان الحقوق والحريات الثقافية والعرقية والفكرية لكافة شرائح المجتمع الليبي الذي يتميز عن غيره من المجتمعات بكونه متعدد الثقافات وهو ما يحتم الاستفادة من هذا التنوع بشكل إيجابي عبر نصوص دستورية ضامنة للحفاظ على هذا التنوع مع أهمية التركيز على صناعة سلطة مدنية تعمل وفق مبدأ التداول السلمي الديموقراطي للسلطة بين الحكام الذين يأتون إلى الحكم عبر خيارات المواطنين الذين يضعونها في صناديق الاقتراع.

وأكد زيدان أهمية احترام الرؤى السياسية للمعارضين وضمان سلامتهم وعدم تعرضهم للإبعاد والاضطهاد السياسي والفكري في ظل مؤسسة قضائية مستقلة وفاعلة مشيرا إلى أن ضمان استقرار العملية السياسية وفقا لكافة المبادئ المثالية يتطلب وجود دستور محمي من المؤسسة العسكرية الفاعلة التي لا تتدخل بالسياسة.

وأشار زيدان إلى وجوب اعتماد أسلوب الدولة اللامركزية لمعالجة المشاكل المجتمعية في المناطق البعيدة لاسيما وأن لكل منطقة في البلاد خصوصيتها وحاجتها المختلفة عن غيرها مؤكدا بأن تضمين الدستور لهذا الأسلوب في الحكم يقود إلى بناء دولة مدنية وعصرية.

وفي إطار الإجابة عن السؤال الأخير المتعلق برؤيته لمستقبل ليبيا أشار زيدان إلى تفاؤله بشأن مستقبل ليبيا لامتلاكها موارد كبيرة فضلا عن عدم انزلاقها إلى صراعات طائفية كما حدث في دول أخرى مبينا بأن الخلافات بين القوى السياسية بشأن الوصول إلى الهدف ذاته أمور قابلة للحل.

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