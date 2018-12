وزارة الداخلية تُطلق دورة تدريبية لأفراد حماية البعثات الدبلوماسية

افتتحت صباح اليوم الأحد بمقر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية الدورة التدريبية التخصصية للرفع من كفاءة منتسبي الإدارة وبإشراف الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية.

هذا ويتلقى المتدربون خلال هذه الدورة عدد من التدريبات لحماية الشخصيات الهامة، وأمن المنشآت وحماية البعثات الدبلوماسية، كما يتلقى المتدربون محاضرات في المواد القانونية والأمنية.

يُذكر أن أفراد حماية البعثات الدبلوماسية هو المسؤولون عن حماية كبار الشخصيات التي تدخل ليبيا من شخصيات عربية ودولية.

