داخلية الوفاق: أقصى درجات الاستعداد في الجنوب

شدد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي، عميد محمد فتح الله، على أهمية رفع أقصى درجات الاستعداد بالمنطقة الجنوبية والتركيز على تأمين المواقع الحيوية بمُختلف مدنها.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده، أمس السبت، مع عدد من ضباط الإدارة العامة للأمن المركزي بالمنطقة الجنوبية.

وتناول الاجتماع الأوضاع الأمنية بالمنطقة الجنوبية وجاهزية فروع الإدارة هناك لصد أي خروقات مُمكنة، واحتياجاتها لتتمكن من تأدية عملها بأفضل صورة مُمكنة.

وأكد فتح الله ضرورة التزام رجال الأمن بضوابط العمل خاصة أثناء قيامهم بتأمين المرافق الحيوية، مُنوهاً إلى ضرورة عدم تدخلهم في عملها أثناء تأديتهم واجبهم.

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