«الوفاق» تصمت.. و«الوطنية للنفط» تستغيث: حقل الشرارة في خطر

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن مجموعة ما يسمى بالمدنيين «الكتيبة 30 مشاة خفيف» قامت بتهديد مستخدمي حقل الشرارة بالقوة لإجبارهم على وقف انتاج الحقل الذي ما زال مستمرا بدون توقف حتى الساعة بفضل شجاعة هؤلاء المستخدمين.

وأضافت المؤسسة أن الحرس قام بإغلاق المضخات عنوةً مما سيؤدي إلى امتلاء الخزانات في الحقل خلال الساعات القليلة القادمة وبالتالي إلى وقف الإنتاج بالكامل، وستضطر المؤسسة لتنفيذ خطة الطوارئ لإخلاء المستخدمين من الحقل.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط من هذه التطورات الخطيرة. ومن عمليات السطو والتخريب في الحقل بعد تنفيذ عملية الإخلاء وتحمل هذه المجموعة كامل المسؤولية عن ذلك.

الجدير بالذكر أن إطفاء الإنتاج بحقل الشرارة سيؤدي إلى نتائج كارثية طويلة الأمد حيث ستستغرق محاولة إعادة الإنتاج فترة طويلة نتيجة للتخريب والسرقة المتوقعة بالإضافة إلى الكلفة الهائلة لإعادة الاعمار. وبالإضافة إلى توقف الإنتاج بحقل الفيل بسبب اعتماده في تزويد الكهرباء من حقل الشرارة، بالإضافة إلى انقطاع تزويدات الخام إلى مصفاة الزاوية.

ودعت المؤسسة الوطنية جميع الوطنين في المنطقة الجنوبية وكافة أنحاء ليبيا للتدخل فوراً للحيلولة دون حصول هذه الكارثة الوطنية التي ستتسبب بها مجموعة من الخارجين عن القانون بهدف تحقيق مصالح شخصية عن طريقة استغلال معاناة أهلنا في منطقة الجنوب.

