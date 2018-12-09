وزير الكهرباء المصري: نعمل على ربط خط كهرباء بين مصر وليبيا لتصدير الطاقة

ليبيا – قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أمس السبت إن الدول الأفريقية أصبحت واعدة وبها العديد من الفرص الكبيرة إلا أن عدد المحرومين من الكهرباء يمثلون من 500 إلى 600 مليون نسمة.

شاكر أكد في حوار خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن مصر عازمة على تصدير الكهرباء خلال الفترة المقبلة إلى عدد من الدول الأفريقية.

وأضاف وزير الكهرباء أن الفرص كبيرة جداً وتشهد المنطقة الأفريقية تنافساً كبيراً في الوقت الراهن بين العديد من الدول لما بها من ثروات وخيرات ومعادن متجددة.

أما فيما يتعلق بخطوط الربط التي تعمل مصر عليها مع بعض الدول في الوقت الراهن، أشار وزير الكهرباء إلى أن بلاده لديها مشروع لعمل خط ربط ما بين مصر والسعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات كما يتم العمل حالياً بخط بين مصر والأردن بقدرة 4 آلاف ميجاوات وكذلك هناك خط ربط بين مصر وليبيا، لافتاً إلى أن كل الخطوط مرشحة للزيادة.

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