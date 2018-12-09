قطاع التعليم ببني وليد يجري إمتحان مفاضلة لسد العجز في مدارس المدينة

العنوان-بني وليد أجرى قطاع التعليم ببني وليد بالتعاون مع مكتب التفتيش التربوي بالمدينة السبت بمدرسة العلوم الأساسية إمتحان مفاضلة لعدد 470 متقدمًا و متقدمة لشغل وظفية معلم و معلمة بمؤسسات التعليم الأساسي و الثانوي بالمدينة . و جاء الإمتحان لإختيار 180 معلماً و معلمة لسد العجز الفعلي في 17 تخصصاً من بينها الإحصاء و الفيزياء …

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