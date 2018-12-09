السراج يناقش مع سلامة ووليامز الترتيبات الخاصة بالملتقى الوطني الجامع

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاحد بمقر المجلس بطرابلس مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز.

الاجتماع تناول بحسب مكتب السراج الاعلامي مستجدات الوضع السياسي، وخطوات تنفيذ ما جاء في افادة سلامة امام مجلس الامن الدولي واقره مؤتمر باليرمو في 13 نوفمبر الماضي من عقد المؤتمر الوطني الجامع في الأسابيع الأولى من العام الجديد.

كما تطرق المجتمعون إلى اجراء انتخابات متزامنة لاختيار رئيس للدولة والجسم التشريعي الجديد في الربيع المقبل واتمام الاستحقاقات الدستورية السليمة بالخصوص.

من ناحية اخرى بحث الاجتماع عملية التنسيق بين لجنة الترتيبات الأمنية وبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا وفقاً للاليات المعتمدة لذلك.

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