انطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات ضد الحصبة وشلل الأطفال

انطلقت الحملة الوطنية للتطعيمات ضد الحصبة، الحميراء وشلل الأطفال بالإضافة لجرعة فيتامين (أ) في كافة أنحاء وربوع ليبيا .

ومن المقرر ؟أن تستمر الحملة لمدة سبعة أيام حتى يوم 15 ديسمبر وتهدٌف إلى تطعيم حوالي 2.75 مليون طفل ضد الحصبة والحميراء و1.5 مليون طفل ضد شلل الأطفال.

وأكد الدكتور بدرالدين النجار، مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليبيا بأن “الاستجابة اليوم للحملة كانت ممتازة في كل مراكز ومناطق ليبيا وذلك نتيجة للجهود التي بذلت على مستوى المراكز الصحية وكذلك الدعم المقدم من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية”.

