بحضور سلامة.. المشري يشارك في إجتماع لمناقشة مكونات المؤتمر الجامع وعناصره

ليبيا – شارك رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الأحد في اجتماع تم عقده بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ووزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني الطاهر الجهيمي لمناقشة مكونات المؤتمر الوطني الجامع وعناصره.

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المجتمعون بحثوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الاستشاري عدة نقاط من بينها المشاركين في هذا المؤتمر والأطراف التي يمثلونها بالإضافة إلى الملفات التي تم تجميعها من قبل بعثة الأمم المتحدة خلال زيارتها لـ 77 مدينة في ليبيا والتي من المفترض أن يتم طرح حلول لها في المؤتمر الجامع.

يشار إلى أن هذا الاجتماع ياتي بعد لقاء المبعوث الاممي غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع السراج لمناقشة الترتيبات الخاصة بالملتقى الوطني الجامع.