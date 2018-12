ليبيا تشارك في انتخاب رئيس البرلمان العربي

المتوسط:

عقد البرلمان العربي أمس السبت برئاسة أكبر أعضاء البرلمان العربي سناً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة جلسة خاصة لإجراء الانتخابات على منصب رئيس البرلمان العربي ونواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم لمدة عامين وفقاً للنظام الأساسي للبرلمان العربي.

مجلس النواب اشار بحسب الموقع الرسمي التابع له إلى أن الانتخابات في البرلمان العربي تجري عن طريق الاقتراع السري المباشر لأعضاء البرلمان العربي الحاضرين جلسة الانتخاب، منوهاً إلى ان البرلمان العربي سيستأنف اجتماعات لجانه الأربع الدائمة وفق تشكيلها الجديد اليوم وغداً.

وسيعقد مكتب البرلمان العربي بتشكيله الجديد اجتماعه غداً الإثنين لإقرار جداول أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي والتي ستعقد الثلاثاء 11 ديسمبر بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وكشف عن انتخاب عضو مجلس النواب حسن الطاهر البرغوثي نائباً لرئيس لجنة الشؤون الخارجية و الأمن القومي بالبرلمان العربي للمرة الثانية على التوالي كما وقد تم إعادة انتخ

