عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتماعًا مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، لبحث مستجدات الوضع السياسي.

وتناول الاجتماع الذي عُقد الأحد بمقر المجلس في طرابلس، خطوات تنفيذ ما جاء في إفادة سلامة أمام مجلس الأمن الدولي وأقره مؤتمر باليرمو في 13 نوفمبر الماضي من عقد المؤتمر الوطني الجامع في الأسابيع الأولى من العام الجديد.

كما تطرق الاجتماع إلى خطوات إجراء انتخابات متزامنة لاختيار رئيس للدولة والجسم التشريعي الجديد في الربيع المقبل وإتمام الاستحقاقات الدستورية السليمة بالخصوص.

هذا وتباحث المجتمعون عملية التنسيق بين لجنة الترتيبات الأمنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفقًا للآليات المعتمدة لذلك.

The post المؤتمر الوطني الجامع والانتخابات المقبلة.. محاور لقاء السراج بالمبعوث الأممي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا