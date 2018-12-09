احتفاءً بشاعر ليبيا.. الزاوية تُكرّم النايف والرتيمي 

أقيم حفل تكريم في بيت الثقافة بالزاوية للشاعرين المشاركين في برنامج شاعر ليبيا، عبدالعاطي النايف ومسعود الرتيمي، بدرع الوفاء والتميز لمشاركتهم في الموسم الثالث للبرنامج واحتفاءً بهم لما قدّموه من إلقاء لقصائدهم. ورعت حفل التكريم مؤسسة الطاهر الزاوي، الذي حضره لفيف من المهتمين ونشطاء المدينة في العمل المدني والثقافي والفني بشكل عام.

ونظمت أمسية شعرية في حفل التكريم، ألقى فيها الشاعرين قصائدهما التي شاركا فيها في برنامج شاعر ليبيا، وغيرها من القصائد الأخرى. وعبّر الشاعران عبدالعاطي النايف ومسعود الرتيمي، عن سعادتهما لمشاركتهم في الموسم الثالث، وأثنيا على كرم الترحاب الذي حضيا به بعد مشاركتهما في مدينتهم الزاوية، وعن التجربة التي فتحت آفاقًا أخرى في عالم الكلمة والقافية.

وأوضح منسّق حفل التكريم، الإعلامي جلال عثمان لـ218 أن الشاعرين المشاركين النايف والرتيمي كانا خير سُفراء لمدينتهم الزاوية في حضورهم المتميز في شاعر ليبيا والعديد من المناشط الشعرية الأخرى. مشيرا إلى أن حفل التكريم يأتي دعمًا للشعر والشعراء.

وأضاف مدير بيت الثقافة الزاوية، عبدالخالق جربوع لـ218، أن حفل التكريم يأتي بعد الجهود التي يبذلها شباب المدينة لإبراز صورتها الحضارية، ومن أبرزهم الشاعران عبدالعاطي النايف ومسعود الرتيمي، اللذان كانا مِثالا راقيًا في مشاركتهما في برنامج شعار ليبيا.

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