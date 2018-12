المتوسط:

أكدت سفيرة هولندا لدى ليبيا، “أن تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الليبية في جميع أنحاء البلاد ، مع تعزيز البلديات وهياكل السلام المحلية ، هي إحدى أولويات بلاده الرئيسية”.

وأضافت سفيرة هولندا لدى ليبيا، اليوم الأحد،” أن هولندا ستواصل دعم صندوق الموجه لصالح ليبيا”.

