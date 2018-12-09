البحرية الليبية تنتقد المنظمات العاملة في إنقاذ المهاجرين

قال الناطق باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم، إن توقف عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال إنقاذ المهاجرين، أمر إيجابي للبحرية الليبية.

واتهم قاسم في مداخلة سابقة عبر شاشة الأحرار؛ هذه المنظمات بأنها عامل مساعد في زيادة الهجرة، عبر نقلها المهاجرين الناجين إلى الدول الأوروبية، وتغافلها في الوقت ذاته عن آلآف المهاجرين الذين يتعرضون لغرق قواربهم سنويا، وهو ما تسبب في ارتفاع عدد الضحايا في عرض البحر، وفق قوله.

وكانت منظمتا “أطباء بلا حدود”، و “إس أو إس ميدي تيراني” اللتان تديران عمليات الإنقاذ عبر سفينة أكواريوس؛ قد أعلنت اضطرارهما إلى وقف عملياتهما في المتوسط بسبب ما سمته حملة تشويه قادتها حكومات أوروبية.

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