” الوطنية للنفط” تكشف تفاصيل إغلاق حقل الشرارة

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، ” أن مجموعة ما يسمى بالمدنيين (الكتيبة 30 مشاة خفيف) قامت بتهديد مستخدمي حقل الشرارة النفطي بالقوة لإجبارهم على وقف إنتاج الحقل”.

وأوضحت المؤسسة ، خلال بيان لها اليوم الأحد ، ” أن هؤلاء الحرس قاموا بإغلاق المضخات عنوةً، مما سيؤدي إلى امتلاء الخزانات في الحقل خلال الساعات القليلة القادمة والذي سيوقف بدوره الإنتاج بالكامل”.

ودعت المؤسسة، جميع الموطنين في المنطقة الجنوبية وكافة أنحاء ليبيا للتدخل فوراً للحيلولة دون حصول هذه الكارثة الوطنية التي ستتسبب بها مجموعة من الخارجين عن القانون بهدف تحقيق مصالح شخصية عن طريقة استغلال معاناة أهالي منطقة الجنوب.

